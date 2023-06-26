В Воронежской области сняли режим КТО
10:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим контртеррористической операции (КТО) снят в Воронежской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.
«В Воронежской области снят режим КТО», — сказали в ведомстве.
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