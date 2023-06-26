Российские силы значительно улучшили позиции на краснолиманском направлении — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы существенно улучшили за последние дни свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Север республики, краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».