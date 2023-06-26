Власти Подмосковья отменили ограничения, связанные с режимом КТО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Московской области отменили ограничения, которые вводились в регионе в связи с объявлением режима контртеррористической операции. Соответствующий документ подписал в понедельник губернатор Андрей Воробьев.

В частности, документ признает утратившим силу постановление губернатора от 24 июня, которым вводились отдельные ограничения, связанные с проведением КТО на территории Подмосковья.