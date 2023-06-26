Власти Подмосковья отменили ограничения, связанные с режимом КТО
11:05 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Московской области отменили ограничения, которые вводились в регионе в связи с объявлением режима контртеррористической операции. Соответствующий документ подписал в понедельник губернатор Андрей Воробьев.
В частности, документ признает утратившим силу постановление губернатора от 24 июня, которым вводились отдельные ограничения, связанные с проведением КТО на территории Подмосковья.
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