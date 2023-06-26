Житель Амурской области задержан за перевод средств на покупку дронов для ВСУ — ФСБ
11:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, проживающего на территории Амурской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России» — сообщили в ЦОС.
«Установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ», — отметили в ЦОС.
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