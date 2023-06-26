В Киеве утверждают, что 15 стран готовы пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 15 стран готовы принять политическое решение о присоединении Киева к НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля, утверждает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале (речь идет о числе государств — членов НАТО), то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения», — сказала она в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, сколько стран готовы выполнить ожидания Киева от саммита.