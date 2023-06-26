Ситуация на флангах в Артемовске сложная, но контролируемая — Пушилин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложной, но абсолютно контролируемой.

«Ситуация остается сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о ситуации под Артемовском.

По его словам, Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать позиции российских сил на флангах в Артемовске.