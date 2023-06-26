Ситуация на флангах в Артемовске сложная, но контролируемая — Пушилин
12:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложной, но абсолютно контролируемой.
«Ситуация остается сложной, но абсолютно контролируемой как в самом городе, так и по флангам», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос о ситуации под Артемовском.
По его словам, Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать позиции российских сил на флангах в Артемовске.
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