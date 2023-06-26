Макрон признал, что Западу проще выделить деньги Украине, чем помочь бедным странам
12:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада готовы быстро выделить миллиарды долларов Украине, а для оказания помощи бедным государствам им могут потребоваться десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпании CNN, опубликованном в воскресенье.
Макрон дал интервью на фоне проходившего во французской столице саммита по новому глобальному финансовому пакту. Он отметил, что саммит важен во многом из-за «геополитики». По его словам, существует большой риск «глобального раскола из-за войны на Украине и всей динамики» вокруг конфликта. Раскол проходит по линии «Запад и остальные», и такое видение ситуации «проталкивают некоторые крупные страны», добавил президент.
«Послушав многих лидеров в течение прошлого года, я был очень расстроен этим нарративом двойных стандартов. Лидеры многих стран мира говорят нам: у вас есть много миллиардов для Украины, но когда речь заходит о том, чтобы решить проблему бедности, изменения климата, уязвимости нашей страны перед изменениями климата, требуются годы или десятилетия, чтобы найти несколько миллионов. Это вполне справедливо», — сказал он.
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