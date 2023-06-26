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СВР заявила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе в ЕС мощей из Киево-Печерской лавры

12:05 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти договорились с ЮНЕСКО о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, в том числе хранящихся в ней мощей. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом „спасения от российских ракетных ударов“, — говорится в сообщении. К настоящему моменту, отметили в пресс-бюро, проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками.

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