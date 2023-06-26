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ВВС Дании раньше спишут F-16, что может ускорить передачу этих самолетов Украине — СМИ

12:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датские ВВС проведут замену парка самолетов F-16 уже в 2025 году, а не до 2027 года, как было намечено ранее. На смену им придут истребители-бомбардировщики F-35. Это означает, что передача Украине старых машин может ускориться, сообщает в понедельник Датское радио со ссылкой на министерство обороны королевства.

Дания взяла на себя обязательство по подготовке украинских летчиков, что непосредственно связано с запланированной безвозмездной передачей ВС Украины боевых самолетов. «Сделав шаг в отношении процесса обучения и повышения квалификации украинских пилотов, мы должны определиться с тем, как конкретно будет проходить пожертвование датских F-16 и каково будет их количество», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

По его словам, подготовка украинских летчиков займет от шести до восьми месяцев. Поэтому самолеты будут оставаться в Дании до 2024 года. Само же решение об их передаче может быть принято еще до этого.

Парк F-16 ВВС Дании насчитывает 43 машин, из которых используются 30.

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