Эмир Катара выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня

13:00 Источник: Интерфакс

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся по инициативе катарской стороны, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что "с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах".