Более 40% россиян предпочитают хранить накопления в рублях - опрос

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 43% россиян предпочитают хранить накопления в рублях. Результаты исследования сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

14% опрошенных считают лучшей валютой для хранения сбережений доллары, а 7% — евро. За накопления в рублях чаще выступают женщины, в долларах — мужчины.

6 из 10 россиян рассказали, что доверяют рублю. По сравнению с сентябрём прошлого года, уровень доверия к рублю снизился на 5 п.п., к доллару и евро — повысился на 7 и 6 п.п. соответственно. Основная причина — рост курса американской и европейской валют по отношению к рублю в последнее время. Если сравнивать с мартом 2022-го, то число доверяющих рублю стало больше (+13 п.п.), а число убеждённых в стабильности доллара и евро практически не изменилось, говорится в исследовании.