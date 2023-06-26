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Сальдо назвал вбросом информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

13:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, небольшие группы ВСУ пытались переправиться через Днепр, но были уничтожены. "Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под [Антоновским] мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке", - написал он

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