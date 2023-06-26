На Украине после «провала ракетной программы» сменили главу «Укроборонпрома» — СМИ
13:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины утвердило Германа Сметанина на должность нового руководителя госконцерна «Укроборонпром». Как сообщило издание «Украинская правда», бывший глава госконцерна Юрий Гусев «провалил ракетную программу».
По данным издания, решение вступит в силу 28 июня.
Как отмечает «Украинская правда», Сметанин ранее руководил харьковским заводом имени Малышева. Перед новым руководителем концерна президент Украины Владимир Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производимого вооружения, противодействовать коррупции в отрасли и завершить реформу оборонно-промышленного комплекса.
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