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НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой — Столтенберг

14:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель пересмотрит мандат миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии и изменит его с полицейского на боевой. Об этом в Вильнюсе в понедельник заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы будем укреплять сухопутные, военно-морские и воздушные силы. Мандат, выданный ВВС стран — членов, будет пересмотрен и изменен со статуса воздушной полиции на боевой», — сказал он.

Так называемая воздушная полиция контролирует пространство над странами Балтии и не считается военной миссией. С боевым мандатом у истребителей альянса будут иные полномочия. В случае кризиса они смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов альянса базируются на литовской авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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