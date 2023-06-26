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Задержаны двое жителей Ялты, сотрудничавшие с СБУ и готовые совершать теракты — ФСБ

14:12 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и выражавших готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Республики Крым».

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