Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
14:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит лекарственных препаратов в России отсутствует. Запасов лекарств из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет. Из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, по большинству [есть] запас на 10-12 месяцев», — сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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