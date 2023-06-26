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НОВОСТИ

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

14:10 26.06.2023

С 27 июня 2023 года Сбер запускает специальную скидку, с ее помощью можно получить на Домклик сниженную ставку по программе «Господдержка» – от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8 п.п.

«Более 3 лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой. Программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации. Почти 600 тыс. россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере, – рассказал Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Все это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру».

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — партнеров, участников проектного финансирования банка.

Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

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