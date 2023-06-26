Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки
14:10 26.06.2023
С 27 июня 2023 года Сбер запускает специальную скидку, с ее помощью можно получить на Домклик сниженную ставку по программе «Господдержка» – от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8 п.п.
«Более 3 лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой. Программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации. Почти 600 тыс. россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере, – рассказал Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Все это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру».
Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — партнеров, участников проектного финансирования банка.
Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.
НОВОСТИ
- 15:12 26.06.2023
- Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
- 15:00 26.06.2023
- Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников
- 14:32 26.06.2023
- Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
- 14:29 26.06.2023
- Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека
- 14:12 26.06.2023
- Задержаны двое жителей Ялты, сотрудничавшие с СБУ и готовые совершать теракты — ФСБ
- 14:00 26.06.2023
- НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой — Столтенберг
- 13:46 26.06.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины
- 13:32 26.06.2023
- На Украине после «провала ракетной программы» сменили главу «Укроборонпрома» — СМИ
- 13:20 26.06.2023
- Сальдо назвал вбросом информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
- 13:05 26.06.2023
- Более 40% россиян предпочитают хранить накопления в рублях - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать