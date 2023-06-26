Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о праве судимых заключать контракты с Вооруженными силами РФ, подписанный президентом России на прошлой неделе, уже лишил возможности ЧВК заключать контракты о службе с такими гражданами. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто находится под приговором, и заключать с ними контракты [о прохождении службы]. Сейчас у нас закон другой, процедура другая, контракты заключаются только с министерством обороны, процедура полная, прописано взаимодействие. Поэтому в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у них [ЧВК] уходит — ушла уже, они уже не могут оттуда брать [людей по контрактам]», — подчеркнул Крашенинников.