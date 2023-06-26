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Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго

15:12 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия по-прежнему получает более половины газа из России. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.

«Австрия по-прежнему приобретает большую часть газа у России, в апреле текущего года его доля значительно превышала 50%. Вы знаете, это слишком много», — сказала она.

По словам министра, ее страна должна прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также утверждала, что Москву нельзя считать надежным поставщиком.

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