Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
15:12 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия по-прежнему получает более половины газа из России. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.
«Австрия по-прежнему приобретает большую часть газа у России, в апреле текущего года его доля значительно превышала 50%. Вы знаете, это слишком много», — сказала она.
По словам министра, ее страна должна прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также утверждала, что Москву нельзя считать надежным поставщиком.
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