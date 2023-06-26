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НОВОСТИ

Польша передаст украинским полиции и погранслужбе «тысячи автоматов и миллионы патронов»

16:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши передадут для Национальной гвардии, полиции и Пограничной службы Украины «тысячи автоматов и миллионы патронов». Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава МВД республики Мариуш Каминьский.

По его словам, в военных действиях на Украине принимают участие не только солдаты, но и сотрудники, подчиняющиеся МВД: Нацгвардия, полицейские, пограничники, которые входят в состав штурмовых бригад.

«Этим подразделениям мы будем помогать», — сказал он, пообещав вскоре начать поставки оружия. «Это будут автоматы, тысячи автоматов и миллионы штук патронов», — добавил польский министр.

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