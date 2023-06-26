Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
16:12 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действие ответных мер РФ в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты продлевается до 31 декабря 2023 года. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портала правовой информации.
Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного западными странами.
Изначально указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года и должен был действовать до 1 июля 2023 года.
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