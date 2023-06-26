ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
16:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия на трех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 26.06.2023
- Посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу — Лавров
- 16:40 26.06.2023
- Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса
- 16:12 26.06.2023
- Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
- 16:00 26.06.2023
- Польша передаст украинским полиции и погранслужбе «тысячи автоматов и миллионы патронов»
- 15:58 26.06.2023
- Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
- 15:32 26.06.2023
- В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры
- 15:12 26.06.2023
- Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
- 15:00 26.06.2023
- Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников
- 14:32 26.06.2023
- Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
- 14:29 26.06.2023
- Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать