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НОВОСТИ

ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ

16:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия на трех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал он.

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