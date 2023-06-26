Посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу — Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в РФ Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — сказал он.