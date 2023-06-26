Венгрия продолжит блокировать выделение Украине 500 млн евро из-за банка OTP
17:12 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия по-прежнему намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны». Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу позиции Будапешта относительно выделения этих средств, он напомнил, что просил руководство ЕС оказать влияние на власти в Киеве, чтобы банк OTP был исключен из черного списка. «Все они говорят, что сейчас им следует очень серьезно отнестись к тому, что блокировка в размере 500 млн евро должна быть снята и что они считают неприемлемым вступать в двусторонние дискуссии о финансировании поставок оружия», — сказал глава венгерского МИД, краткая пресс-конференция которого транслировалась в соцсети. Однако пока, как сообщил Сийярто, договориться с украинскими властями не удалось.
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