ВСУ потеряли не менее 17 американских бронемашин Bradley — NYT

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли по меньшей мере 17 бронемашин Bradley («Брэдли»), переданных Киеву Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Издание отмечает, что США передали Киеву 113 бронемашин, из них «по крайней мере 17, или более 15%, были повреждены или уничтожены».