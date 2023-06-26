ВСУ потеряли не менее 17 американских бронемашин Bradley — NYT
17:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли по меньшей мере 17 бронемашин Bradley («Брэдли»), переданных Киеву Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Издание отмечает, что США передали Киеву 113 бронемашин, из них «по крайней мере 17, или более 15%, были повреждены или уничтожены».
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