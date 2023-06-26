Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация животных проводится в зоопарке Ростова-на-Дону из-за пожара, площадь которого составляет 300 кв. м, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по региону.

«В Ростове-на-Дону на ул. Зоологической, 3, в 18:33 мск произошло возгорание кровли административного здания <…> на площади 300 кв. м. Проводится эвакуация животных», — сообщили в ведомстве.

Здание, где произошло возгорание, находится на территории зоопарка.