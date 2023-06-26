0
0
0
НОВОСТИ

Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

20:00 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация животных проводится в зоопарке Ростова-на-Дону из-за пожара, площадь которого составляет 300 кв. м, сообщили в понедельник в ГУ МЧС по региону.

«В Ростове-на-Дону на ул. Зоологической, 3, в 18:33 мск произошло возгорание кровли административного здания <…> на площади 300 кв. м. Проводится эвакуация животных», — сообщили в ведомстве.

Здание, где произошло возгорание, находится на территории зоопарка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 26.06.2023
Разведка США надеялась на то, что мятеж в РФ удастся — Лавров
0
104
18:40 26.06.2023
Администрация США считает итоги украинского контрнаступления «отрезвляющими» — NYT
0
174
17:32 26.06.2023
ВСУ потеряли не менее 17 американских бронемашин Bradley — NYT
0
241
17:12 26.06.2023
Венгрия продолжит блокировать выделение Украине 500 млн евро из-за банка OTP
0
254
17:00 26.06.2023
Посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу — Лавров
0
293
16:40 26.06.2023
Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса
0
267
16:32 26.06.2023
ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
0
304
16:12 26.06.2023
Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
0
284
16:00 26.06.2023
Польша передаст украинским полиции и погранслужбе «тысячи автоматов и миллионы патронов»
0
313
15:58 26.06.2023
Сергей Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
0
301

Возврат к списку