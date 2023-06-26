Вывод ЕС из событий в РФ — необходимость удвоить поставки оружия Украине, заявил Боррель
20:40 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единственный вывод Евросоюза из событий вокруг попытки мятежа в России — это необходимость удвоить поставки оружия Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.
«Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины», — сказал он.
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