Банки, получившие сверхприбыль, заплатят налог на нее — замглавы Минфина РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, заявил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, „удобренщики“. Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают [под налог]», — сказал Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам.

«Точно дадим разбивку (по классификатору видов экономической деятельности — прим. ТАСС). Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше одного процента», — отметил замминистра. «Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль, те, кто получил сверхприбыль», — добавил Сазанов.