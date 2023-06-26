Украинские военные выигрывают время для НАТО в ходе конфликта с РФ — британский генерал

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопротивление украинских военнослужащих в ходе конфликта с Россией помогает НАТО выиграть время и модернизировать свои силы. Об этом заявил в понедельник начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.

«Храбрость украинцев и их жертвы позволяют нам выиграть время. Время для модернизации и обучения. Время для того, чтобы гарантировать, что мы готовы к сдерживанию», — сказал он, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI). Сандерс выразил мнение, что вне зависимости от исхода нынешнего конфликта «российская угроза будет оставаться». Он отметил, что, несмотря на утверждения о политической нестабильности в РФ, российские войска «удерживают территории» на Украине.

«Я склонен следовать совету тех, кто живет на восточном фланге НАТО и знает, что никогда не следует списывать Москву со счетов. Тех, кто знает, что на протяжении своей долгой и турбулентной истории Россия неоднократно возрождалась. Нам также нужно исходить из того, что разделенная Россия вряд ли пойдет на пользу европейской безопасности», — добавил военачальник.