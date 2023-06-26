Путин планирует сегодня выступить с заявлением — СМИ

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером планирует выступить с заявлением из Кремля. Об этом сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля», — сказал ведущий телеканала в прямом эфире.