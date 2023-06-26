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НОВОСТИ

Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, считает Путин

22:35 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриотический настрой россиян и консолидация всего общества РФ сыграли решающую роль в остановке мятежа, заявил президент России Владимир Путин в понедельник в своем телеобращении.

«Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», — сказал глава государства.

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