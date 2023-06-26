Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа
22:36 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал Путин в понедельник в своем телеобращении.
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