Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа

22:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал Путин в понедельник в своем телеобращении.