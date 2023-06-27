ВСУ применили в районе города Соледар запрещенные химические боеприпасы - Марочко

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по позициям российских военнослужащих в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.



«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — сказал он со ссылкой на собственные источники на передовой.



Марочко отметил, что на данный момент специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты РФ устанавливают тип отравляющего вещества, примененный ВСУ при ударе.



