В большинстве регионов РФ отмечается сокращение вредных выбросов в воздух

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сокращение загрязнения воздуха отмечается в 60% российских регионов, в целом в 2022 году выбросы транспорта снизились на 1,2%, а предприятий — на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора.



«В 2022 году негативное воздействие на атмосферу со стороны предприятий пусть и незначительно, но все же уменьшилось — промышленные выбросы сократились на 0,3%. Выбросы от передвижных источников уменьшились более существенно — на 1,2%, что произошло благодаря сокращению автомобильных выхлопов. Последнее связано с обновлением автопарка и ростом доли машин с более экологичными двигателями, а также с переводом части общественного транспорта на газомоторное топливо», — заявила глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.



