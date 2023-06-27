В большинстве регионов РФ отмечается сокращение вредных выбросов в воздух
07:30 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2022 году негативное воздействие на атмосферу со стороны предприятий пусть и незначительно, но все же уменьшилось — промышленные выбросы сократились на 0,3%. Выбросы от передвижных источников уменьшились более существенно — на 1,2%, что произошло благодаря сокращению автомобильных выхлопов. Последнее связано с обновлением автопарка и ростом доли машин с более экологичными двигателями, а также с переводом части общественного транспорта на газомоторное топливо», — заявила глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.
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