Маск обеспокоен вовлечение США в конфликт на Украине
08:10 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тревожно», — говорится в сообщении Маска. Это стало ответом на запись предпринимателя и советника Маска Дэвида Сакса, в котором он заявил, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.
«Если ЗАЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <…>. Такая динамика в прессе <…> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт», — написано в сообщении Сакса. Он отметил, что возможный подрыв ЗАЭС поднимет волну возмущения среди призывающих к «американизации» конфликта.
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