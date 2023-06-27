Маск обеспокоен вовлечение США в конфликт на Украине

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск назвал тревожным более глубокое вовлечение США в конфликт на Украине. Он написал об этом в понедельник в социальной сети «Твиттер».



«Тревожно», — говорится в сообщении Маска. Это стало ответом на запись предпринимателя и советника Маска Дэвида Сакса, в котором он заявил, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине.



«Если ЗАЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <…>. Такая динамика в прессе <…> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт», — написано в сообщении Сакса. Он отметил, что возможный подрыв ЗАЭС поднимет волну возмущения среди призывающих к «американизации» конфликта.



