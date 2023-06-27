Впервые за 20 лет в США зафиксировали случаи заражения малярией
07:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во Флориде были зарегистрированы четыре случая заражения в непосредственной близости друг от друга <…>. В Техасе был зафиксирован один случай, — говорится в сообщении. — Случаев местного заражения передаваемой москитами малярии не регистрировалось с 2003 года».
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