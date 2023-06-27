Впервые за 20 лет в США зафиксировали случаи заражения малярией

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские медики впервые за 20 лет зафиксировали случаи заражения малярией внутри страны. Как сообщил в понедельник Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, всего зарегистрировано пять случаев заражения — четыре в штате Флорида и один в штате Техас.



«Во Флориде были зарегистрированы четыре случая заражения в непосредственной близости друг от друга <…>. В Техасе был зафиксирован один случай, — говорится в сообщении. — Случаев местного заражения передаваемой москитами малярии не регистрировалось с 2003 года».

