Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Польши в настоящее время насчитывают около 172 тыс. военнослужащих. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, в прошлом году на службу в армию поступило рекордное число желающих.

«Мы можем сказать, что сегодня у нас есть 172,5 тыс. человек», — отметил министр, напомнив, что в 2015 году военнослужащих в стране было 95 тыс.

В Польше действует профессиональная армия. Ранее сообщалось, что численность польских вооруженных сил планируется довести до 300 тыс., из которых 50 тыс. будут членами Войск территориальной обороны. Летом прошлого года глава правящей в Польше с 2015 года партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. человек.