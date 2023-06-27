ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн — Слуцкий

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЛДПР продолжает настаивать на создании контрактной армии численностью не менее 7 миллионов человек. Об этом в своем телеграм-канале написал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн военнослужащих и гражданского персонала», — говорится в сообщении.

Он отметил, что «никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны» и «в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК».