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Активизировались попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН — постпредство

09:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы США оказывают психологическое давление на сотрудников российского постпредства при ООН, вербовочные подходы активизировались. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания.

«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов», — обратила внимание Заболоцкая.

«Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту. Более того, используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах, включая Yahoo и видеохостингах, например Youtube, для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР, — отметила заместитель постпреда РФ. — Интернетом дело не ограничивается — агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно».

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