ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее силы стратегического резерва ВСУ были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее — Днепропетровск).

По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.