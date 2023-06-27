0
0
1
НОВОСТИ

ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области

09:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее силы стратегического резерва ВСУ были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее — Днепропетровск).

По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 27.06.2023
Активизировались попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН — постпредство
0
95
09:05 27.06.2023
ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн — Слуцкий
0
112
09:00 27.06.2023
Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
0
118
08:10 27.06.2023
Маск обеспокоен вовлечение США в конфликт на Украине
0
198
07:40 27.06.2023
ВСУ применили в районе города Соледар запрещенные химические боеприпасы - Марочко
0
262
07:30 27.06.2023
В большинстве регионов РФ отмечается сокращение вредных выбросов в воздух
0
227
07:20 27.06.2023
Впервые за 20 лет в США зафиксировали случаи заражения малярией
0
212
22:40 26.06.2023
Путин заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено
0
659
22:36 26.06.2023
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа
0
595
22:35 26.06.2023
Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, считает Путин
0
596

Возврат к списку