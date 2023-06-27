ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
09:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Гуляйполе в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее силы стратегического резерва ВСУ были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее — Днепропетровск).
По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.
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