Россия и Китай предлагают миру конструктивную альтернативу доминированию Запада — Лавров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и КНР предлагают международному сообществу конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предлагая конструктивную альтернативу политике Запада, Москва и Пекин не на словах, а на деле содействуют формированию условий для многополярного миропорядка, учета интересов всех государств, культурно-цивилизационной самобытности всех народов», — сообщил он в видеообращении к участникам VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН), которая проходит в Пекине.

По словам российского дипломата, нынешний этап следует считать «переломным моментом мирового развития». «Наши страны сталкиваются с достаточно сильным давлением со стороны возглавляемого США коллективного Запада, — уточнил Лавров. — Одним из проявлений его политики стали беспрецедентные по своему охвату и глубине финансово-экономические санкции, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН и потому нелегитимные».

Как отметил глава МИД РФ, украинская проблема, тайваньский вопрос, права человека — не причина, а лишь повод для антироссийских и антикитайских действий Вашингтона и подчиненных ему стран. «Ни для кого не секрет, что правящие круги Запада видят в суверенном курсе России и Китая препятствие для сохранения своего глобального доминирования, основанного на военно-политическом диктате, финансово-экономическом и технологическом монополизме», — подчеркнул Лавров.