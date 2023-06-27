Индексация пенсий может произойти дважды в год в течение двух лет - СМИ
10:05 27.06.2023 Источник: РБК
Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, с которым ознакомился РБК. Пенсии могут быть увеличены следующим образом:
с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);
с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);
с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).
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