Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
10:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что отказал Киеву в поставке бронированных автомобилей Hawkei и БТР Bushmaster, поскольку они не помогут украинским солдатам на поле боя. Соответствующее заявление глава правительства сделал во вторник.
«У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <…> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне», — указал Альбанезе. Он также отметил, что, даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять «оборудование, которое не обеспечит наилучший результат» на поле боя.
НОВОСТИ
- 11:20 27.06.2023
- Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
- 11:05 27.06.2023
- Трамп показывал сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран — CNN
- 11:00 27.06.2023
- Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета» — WP
- 10:32 27.06.2023
- Минфин выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
- 10:05 27.06.2023
- Индексация пенсий может произойти дважды в год в течение двух лет - СМИ
- 10:00 27.06.2023
- Россия и Китай предлагают миру конструктивную альтернативу доминированию Запада — Лавров
- 09:32 27.06.2023
- ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
- 09:20 27.06.2023
- Активизировались попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН — постпредство
- 09:05 27.06.2023
- ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн — Слуцкий
- 09:00 27.06.2023
- Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать