Австралия не поставит Украине бронеавтомобили

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что отказал Киеву в поставке бронированных автомобилей Hawkei и БТР Bushmaster, поскольку они не помогут украинским солдатам на поле боя. Соответствующее заявление глава правительства сделал во вторник.

«У них [украинских военных] уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны [Австралии] они <…> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне», — указал Альбанезе. Он также отметил, что, даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять «оборудование, которое не обеспечит наилучший результат» на поле боя.