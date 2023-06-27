Минфин выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
10:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ. А по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», — сказал он.
С предложением повысить возраст продажи алкоголя в России неоднократно выступал Минздрав. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в 2022 году отмечал, что позитивной динамики в снижении потребления алкоголя в России за последний год не наблюдается, поэтому нужно принять дополнительные меры.
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