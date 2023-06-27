0
0
55
НОВОСТИ

Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета» — WP

11:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет вернуть территорию, если ее вооруженные силы в предстоящие несколько недель не переломят ситуацию на поле боя. Об этом в понедельник написал обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон.

«Если украинские силы в предстоящие недели не добьются больших успехов, Украина не вернет себе территорию в течение 16 лет <…>. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает <…> начать серьезные переговоры», — считает обозреватель. При этом Аллисон не уточняет, чем обоснован такой срок.

По его мнению, в случае достижения соглашения каждая сторона «объявит победу» и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 27.06.2023
Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
0
15
11:05 27.06.2023
Трамп показывал сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран — CNN
0
48
10:32 27.06.2023
Минфин выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
0
120
10:20 27.06.2023
Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
0
134
10:05 27.06.2023
Индексация пенсий может произойти дважды в год в течение двух лет - СМИ
0
162
10:00 27.06.2023
Россия и Китай предлагают миру конструктивную альтернативу доминированию Запада — Лавров
0
164
09:32 27.06.2023
ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
0
238
09:20 27.06.2023
Активизировались попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН — постпредство
0
217
09:05 27.06.2023
ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн — Слуцкий
0
248
09:00 27.06.2023
Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
0
232

Возврат к списку