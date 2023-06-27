Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета» — WP
11:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не сможет вернуть территорию, если ее вооруженные силы в предстоящие несколько недель не переломят ситуацию на поле боя. Об этом в понедельник написал обозреватель газеты The Washington Post Грэхам Аллисон.
«Если украинские силы в предстоящие недели не добьются больших успехов, Украина не вернет себе территорию в течение 16 лет <…>. Если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то ход событий будут определять политические аспекты этого конфликта. Многие сторонники Украины в Европе и даже в Соединенных Штатах присоединятся к глобальному Югу, который призывает <…> начать серьезные переговоры», — считает обозреватель. При этом Аллисон не уточняет, чем обоснован такой срок.
По его мнению, в случае достижения соглашения каждая сторона «объявит победу» и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».
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