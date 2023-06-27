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Трамп показывал сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран — CNN

11:05 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп показывал своим сотрудникам секретный документ, содержащий планы нападения на Иран. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении телеканала.

По ее данным, в июле 2021 года, когда бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием своих мемуаров, Трамп показывал «секретную информацию о плане нападения на Иран» писателю, издателю и своим двум сотрудникам. Как отмечает телеканал, данная двухминутная аудиозапись может стать важным доказательством в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Аудиозапись также показывает, как политик и его помощники шутят по поводу электронных писем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. «Знаете, Хиллари постоянно это [секретные документы] распечатывала. Свои личные электронные письма», — говорит сотрудник Трампа.

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