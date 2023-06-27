Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить наказание <…> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей», — сказал судья.