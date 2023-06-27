0
0
0
НОВОСТИ

Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

11:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить наказание <…> по совокупности в виде 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей», — сказал судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 27.06.2023
Трамп показывал сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран — CNN
0
48
11:00 27.06.2023
Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета» — WP
0
62
10:32 27.06.2023
Минфин выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
0
120
10:20 27.06.2023
Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
0
134
10:05 27.06.2023
Индексация пенсий может произойти дважды в год в течение двух лет - СМИ
0
162
10:00 27.06.2023
Россия и Китай предлагают миру конструктивную альтернативу доминированию Запада — Лавров
0
164
09:32 27.06.2023
ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
0
238
09:20 27.06.2023
Активизировались попытки вербовки США сотрудников миссии РФ при ООН — постпредство
0
217
09:05 27.06.2023
ЛДПР настаивает на создании контрактной армии численностью не менее 7 млн — Слуцкий
0
248
09:00 27.06.2023
Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
0
232

Возврат к списку