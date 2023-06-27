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В Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилевской области

11:32 27.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Конституционной комиссии Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилёвской области. Однако пока точно неизвестно, готовят ли их к прибытию бойцов ЧВК «Вагнер».

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал член Конституционной комиссии Республики Беларусь, руководитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

«Как говорят местные жители, идёт строительство, расширение полевых лагерей на территории Могилёвской области. Однако неизвестно, точно ли это связано с прибытием бойцов ЧВК «Вагнер» в Республику Беларусь».

По словам Воскресенского, если ЧВК будет расквартирована в Белоруссии, то, скорее всего, без дорогостоящей военной техники. Поскольку она в первую очередь принадлежит РФ.

«У меня есть большие сомнения, что российская сторона позволит привезти дорогостоящую технику на территорию нашего государства. Прежде всего, это техника РФ, только потом техника той или иной частной военной компании. Так может любая воинская часть или генерал по отставке забирать свой танк, БТР или самолёт. Поэтому я сомневаюсь, что российское военное ведомство разрешит покинуть территорию России тем, кто желает продолжить службу и работу в Белоруссии, на военной, пусть даже трофейной технике».

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