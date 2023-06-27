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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что цветные революции не случаются, если для этого в стране нет причин

12:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цветные революции не происходят без причин.

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — приводит его слова агентство БелТА.

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