Казахстан будет укреплять сотрудничество с РФ в формате долгосрочного партнерства — Токаев
12:05 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика планирует укреплять сотрудничество с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.
«Сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», — сказал Токаев на церемонии награждения лучших журналистов страны. Слова президента приводит его пресс-служба.
Токаев отметил, что в ходе недавних тревожных событий в России граждане республики восприняли попытку мятежа с большой тревогой. «С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — проинформировал лидер Казахстана.
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