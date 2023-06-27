Казахстан будет укреплять сотрудничество с РФ в формате долгосрочного партнерства — Токаев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика планирует укреплять сотрудничество с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.

«Сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», — сказал Токаев на церемонии награждения лучших журналистов страны. Слова президента приводит его пресс-служба.

Токаев отметил, что в ходе недавних тревожных событий в России граждане республики восприняли попытку мятежа с большой тревогой. «С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года», — проинформировал лидер Казахстана.